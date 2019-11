Una forte ondata di maltempo sta colpendo l'Italia ( LE IMMAGINI ). La Protezione civile ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni del Paese. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria Sardegna , ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone. Disagi in Liguria, dove sono esondati i torrenti Petronio e Vara, e in Campania, dove 100 famiglie nel Salernitano sono state evacuate in via precauzionale. ( LE PREVISIONI