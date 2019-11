Dopo il maltempo nel weekend - che ha provocato disagi in varie regioni, in particolare in Liguria, Campania e Toscana (DIRETTA - FOTO - VIDEO) - il primo lunedì di novembre porta un leggero miglioramento delle condizioni climatiche un po' in tutta Italia. Condizioni che, però, potrebbero tornare a peggiorare nei giorni successivi. Anche il 4 novembre in alcune regioni proseguono le allerte, la Protezione Civile segnala codice arancione per rischio temporali o idro-geologico in Liguria, Calabria ed Emilia Romagna. Bollino giallo in molte altre regioni (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

All'inizio della settimana il cielo si rasserena al Nord, ma solo temporaneamente. Fa eccezione il Friuli Venezia Giulia, interessato da locali piogge. In serata il tempo torna a peggiorare su Liguria, Alpi e Prealpi. Temperature in aumento con massime tra i 15 e i 20 gradi. Segnalata allerta arancione per rischio idraulico e idro-geologico in Emilia Romagna, bollino arancione per rischio idro-geologico anche in Liguria. Codice giallo in Friuli, Umbria e Veneto. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi a Milano, ma con nubi in aumento in serata. Sole e nessuna precipitazione a Torino.

Le previsioni al Centro

Lunedì 4 novembre sono previste condizioni climatiche discrete nelle regioni del Centro Italia e temperature stabili con massime tra i 19 e i 24 gradi. Qualche fenomeno potrebbe interessare le aree interne tirreniche. Dalla sera-notte peggiora su tutta la Toscana. Allerta gialla per rischio idraulico in Molise e Lazio, stesso codice (COSA SIGNIFICANO I COLORI DELLE ALLERTE) per rischio idro-geologico in Abruzzo. Bel tempo a Roma, ma il cielo peggiora nel pomeriggio portando precipitazioni nella notte. Tempo molto nuvoloso e con deboli piogge a Firenze, con rasserenamenti in serata. Nella città non sono presenti allerte meteo.

Le previsioni al Sud

Tempo in miglioramento anche al Sud con schiarite sempre più ampie, a eccezione di una residua instabilità su basso Tirreno e Salento. Stabili le temperature, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Allerta meteo arancione per rischio idraulico, temporali e idro-geologico in Calabria. Bollino giallo in Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania. A Napoli si segnala mare molto mosso, ma il cielo è variabile con nuvole alternate a schiarite. Giornata serena e senza piogge a Palermo.