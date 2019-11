Omicidio Luca Sacchi: pm ascolteranno una decina di persone

Sono una decina le persone che verranno sentite nei prossimi giorni dagli investigatori che indagano sull'omicidio di Luca Sacchi, avvenuto a Roma il 23 ottobre scorso. (LE PAROLE DEL PADRE DI LUCA - COSA SAPPIAMO FINORA - IL LUOGO DELLA SPARATORIA - GABRIELLI: "NON È LA STORIA DI DUE POVERI RAGAZZI SCIPPATI")Sono coloro che erano presenti sulla scena dell'omicidio, già ascoltate da chi indaga nelle ore successive al fatto. Tra loro verrà convocata anche Anastasia, la fidanzata del giovane. Nel frattempo è prevista a breve una prima relazione sui tabulati telefonici di almeno cinque utenze. L'obiettivo è ricostruire i contatti tra i vari pusher nelle ore immediatamente precedenti all'omicidio.

L'omicidio di Luca Sacchi

La sera del 23 ottobre, davanti al pub John Cabot, in via Teodoro Mommsen, Luca Sacchi viene raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Insieme a lui c’è la fidanzata, Anastasiya Kylemnyk. Entrambi vengono portati in ospedale: lui è gravissimo e morirà la mattina successiva, lei viene accettata al pronto soccorso in codice giallo per "shock e riferito trauma" alla testa. La ragazza racconta di essere stata strattonata e aggredita da due persone che hanno tentato di sottrarle lo zainetto e di essere stata colpita con una mazza. Luca Sacchi avrebbe quindi reagito difendendo la fidanzata, rincorrendo e affrontando gli aggressori. A quel punto lo sparo che si rivelerà fatale e la fuga dei due aggressori a bordo di un’auto.

Il fermo dei due sospettati

A meno di 48 ore dalla morte di Luca, il 25 ottobre, due giovani ritenuti responsabili dell'aggressione vengono fermati dai carabinieri. Si tratta di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni. Gli inquirenti sono risaliti a loro perché la madre e il fratello di uno dei due si sono presentati in un commissariato per comunicare i sospetti: "Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi", avrebbe detto la donna. Da lì sono poi scattate le indagini dei carabinieri che, con la polizia, hanno bloccato i sospettati. Ai due sono contestati i reati di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. Interrogati il 26 ottobre per la convalida del fermo, Del Grosso e Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip di Roma ha poi convalidato il fermo dei due giovani e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.