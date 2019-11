Mondo di Mezzo, Salvatore Buzzi chiede di essere scarcerato

I legali di Salvatore Buzzi, noto come il "ras delle coop”, hanno presentato questa mattina un’istanza per chiedere la scarcerazione del loro assistito, condannato in secondo grado nel procedimento 'Mondo di mezzo' a 18 anni e 4 mesi (COSA C'E' DA SAPERE). In subordine i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione di stampo mafioso nei confronti di Buzzi e ha disposto che la corte d'Appello di Roma ridetermini la pena anche per gli altri imputati, tra cui l’ex terrorista Massimo Carminati.

La sentenza di Cassazione

Tramite la sentenza emessa lo scorso 22 ottobre, la Suprema Corte ha riconosciuto, come già era avvenuto in primo grado nell'ambito del processo ribatezzato 'Mafia Capitale', l'esistenza di due distinte associazioni a delinquere semplici, ma non di stampo mafioso. In Appello, invece, era stato riconosciuto l'articolo 416 bis. Sono cadute anche alcune accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati: il primo è stato assolto "perché il fatto non sussiste" da due capi di imputazione riguardanti una turbativa d'asta e un episodio di corruzione, mentre il secondo è stato assolto con la stessa formula da una contestazione di "intestazione fittizia di beni".