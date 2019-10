Omicidio Luca Sacchi, Anastasiya non sarà sentita a breve. VIDEO

Gli inquirenti stanno analizzando tutte le tracce dei telefoni di Luca Sacchi, della fidanzata Anastasiya Kylemnyk e delle persone che hanno contattato nell'ultimo mese. Non soltanto, quindi, quelle di mercoledì scorso, giorno dell'omicidio del 24enne. (IL LUOGO DELLA SPARATORIA)

Le indagini

L'obiettivo degli inquirenti è cercare di capire se Luca e Anastasiya, come si ipotizza, fossero in contatto con una rete di spacciatori. Se così dovesse essere, gli investigatori vogliono capire che tipi di contatti fossero. Si tratta di lavoro di ricostruzione della vicenda molto complicato. Anche per questo motivo, è improbabile che Anastasiya venga risentita in tempi brevissimi. Gli inquirenti vogliono, infatti, avere degli elementi tecnici da mettere al confronto con le dichiarazioni della ragazza. Resta da chiarire il giallo del contenuto dello zaino della fidanzata di Luca Sacchi. Non si sa ancora che fine abbia fatto.