"Mio figlio era stupendo, aveva tanta voglia di vivere, era uno sportivo, forse si fidava troppo. Gli dicevo 'Luca, stai attento...' ma mi fidavo di lui. Era pulito e cristallino. Ho un ristorante e lui non mi chiedeva mai soldi". Parla per la prima volta, in una conferenza stampa in un albergo di Roma, Alfonso Sacchi, padre di Luca, il 24enne morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca durante una sparatoria fuori da un pub. Il genitore del giovane ha parlato con accanto i legali della famiglia. (COSA SAPPIAMO FINORA - IL LUOGO DELLA SPARATORIA - GABRIELLI: "NON E' LA STORIA DI DUE POVERI RAGAZZI SCIPPATI").

"Anastasiya era come una figlia"

"Anastasiya era come una figlia", ha detto Alfonso Sacchi, riferendosi alla fidanzata di Luca (ANASTASIYA NON SARA' SENTITA A BREVE). "Sono qui - ha aggiunto Sacchi, particolarmente provato - perché mia moglie non ce l'ha fatta. E' devastata, forse mio figlio mi sta dando coraggio e io per prendere coraggio ho indossato anche i suoi indumenti". Parlando invece di un amico del figlio, indicato nell'ordinanza, come presunto punto di contatto fra Luca e i pusher, Alfonso Sacchi ha spiegato: "Aveva fatto il liceo con mio figlio, ma si erano persi di vista, poi hanno ricominciato a vedersi".

L'omicidio di Luca Sacchi

Luca Sacchi è morto giovedì 24 ottobre all’ospedale San Giovanni, a Roma. Nella serata di mercoledì 23 era rimasto gravemente ferito durante un'aggressione, fuori da un pub in zona Appio Latino. Per la morte del 24enne personal trainer sono stati fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due 21enni, ora in custodia cautelare in carcere. Sono stati rintracciati dopo che la madre di Del Grosso ha indirizzato le forze dell’ordine su di loro presentandosi in commissariato. Ma restano ancora molti gli aspetti da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni sembrava tutto fosse partito dallo scippo dello zaino, pieno di mazzette di banconote, ai danni di Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi. Poi si è aperta anche un'altra possibile pista, quella di uno scambio di droga finito male. La ragazza ha subito detto che "la droga non c'entra niente". Ma il racconto della giovane è al vaglio degli inquirenti.