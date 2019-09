Roma, molesta una ragazzina sulla banchina della metro: arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver molestato una ragazzina di 15 anni a Roma. E’ successo venerdì scorso, 27 settembre, all’interno della stazione della metropolitana Termini. Approfittando della calca sulla banchina l’uomo si è avvicinato alla ragazzina, diretta alla manifestazione studentesca Fridays for future contro il cambiamento climatico, e ha abusato della minorenne. I poliziotti del commissariato Trevi Campo Marzio, sul posto per un servizio di ordine pubblico, sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato il 32enne per violenza sessuale, che è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione. Fridays for Future, manifestazione clima a Roma: 100mila in piazza