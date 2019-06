Aggredirono tifosi durante il derby, Daspo per 12 ultras romanisti

Aggredirono e picchiarono altri ultras romanisti durante l’ultimo derby capitolino perché non appartenenti alla loro fazione. Per questo motivo, 12 ultras dei gruppi Fedayn e Magliana sono stati denunciati dalla polizia e sottoposti a Daspo. Al termine dell'attività di indagine e di identificazione degli autori delle condotte violente, sono stati emessi 4 Daspo per la durata di 5 anni con obblighi di firma in quanto recidivi, 6 per la durata di 4 anni e 2 per la durata di 5 anni.

Raid contro gruppo ultras Roma

I fatti si svolsero allo stadio Olimpico attorno alle 20.30 del 2 marzo scorso, quando una trentina di facinorosi, armati di cinte e aste, si scagliò contro alcuni ultras del gruppo Roma intenti a preparare la coreografia nella parte bassa della curva Sud, aggredendo prima un giovane tifoso e poi altri supporter con calci, spinte e pugni. Altri episodi si verificarono anche nei corridoi interni alla curva, dove alcuni componenti del gruppo Magliana presero a schiaffi un altro tifoso. Si trattò dunque di un vero e proprio raid contro i tifosi del gruppo Roma, dettato non solo dalla volontà di affermare la propri egemonia sulle varie fazioni della tifoseria giallorossa, ma anche per impedire a tutti costi l'esposizione della coreografia allestita senza il loro coinvolgimento.