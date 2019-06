Furti e rapine in casa a Roma, arrestate tre persone

Tre persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di diversi furti e alcune rapine in appartamento messi a segno a Roma, tra il 21 marzo e il primo aprile. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite dalla polizia, c’è anche uno degli arrestati per la rapina compiuta in un’abitazione a Montesacro in cui morì un’anziana. Le indagini sono state condotte dai commissariati Porta Pia e San Giovanni, diretti rispettivamente da Anna Galdieri e Mauro Baroni.

Sequestrata l’auto usata per i colpi

Due degli arrestati, nomadi e poco più che maggiorenni, sono stati rintracciati nei campi di via dei Gordiani e di Castel Romano. Il terzo, invece, coinvolto nella vicenda dell'anziana morta in seguito a una rapina in casa, ha ricevuto la notifica dell'ordinanza nel carcere di Regina Coeli. Gli investigatori, durante le perquisizioni, hanno ritrovato e sequestrato l'auto utilizzata per portare a segno i colpi. Proseguono le attività della polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura di Roma, per risalire ad altri complici.