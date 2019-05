Mostre a Roma: cosa fare nel weekend dell’11-12 maggio

In questo weekend, a Roma, sono diversi gli eventi da non perdere. Da “Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello” a “Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self”. Senza dimenticare quelli per i più piccoli: la “Festa della Mamma a Cinecittà World” e la “Maratonina Cross al Parco della Romanina”

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello"

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello" è la mostra in programma da oggi, venerdì 10 maggio, al 30 giugno al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. Nel percorso 60 acquerelli di vario formato con i giardini di Roma realizzati da sette artisti contemporanei: Raffaele Arringoli, Emanuela Chiavoni, Fausta D'Ubaldo, Sergio Macchioli, Gabriella Morbin, Luisa Saraceni (Luz) e Silvano Tacus.

Orari: dal martedì alla domenica. Ottobre-maggio ore 10-16; giugno-settembre ore 13-19

"Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self"

Il rapporto tra architettura inglese e italiana dagli anni '60 a oggi, anche alla luce delle nuove esigenze di una concezione abitativa condivisa da entrambi i paesi che punti alla sostenibilità ecologica, alla correzione della disuguaglianza economica, alla promozione di società inclusive e democratiche. Questa è la mostra "Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self" allestita da giovedì 9 maggio, al 30 maggio alla British School at Rome.

"Festival del Verde e del Paesaggio 2019"

"Il Festival del Verde e del Paesaggio 2019", giunto alla nona edizione, affida agli alberi e alle piante, per la loro fondamentale funzione nella vita dell’uomo, il ruolo da protagonisti (IL PROGRAMMA). Concorsi, giardini temporanei, vivai botanici, design, architettura, conferenze e workshop, esplorano la relazione tra Uomo, Natura e Città e suggeriscono una diversa interpretazione del Verde non come lusso ma bisogno primario.

Orari: da venerdì 10 maggio, a domenica 12 maggio.

"Appia Day 2019, il festival della Regina Viarum"

Domenica 12 maggio torna l’"Appia Day", il festival diffuso della Regina Viarum, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi (passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli) per vivere l’archeologia e il territorio a piedi e in bici. Un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, per scoprire quello storico e originale modello di collegamento viario capace di unire Roma e territori lontani.

Mostre ed eventi in corso a Roma a maggio 2019

"Elica Balla e l’arte in tempo di guerra"

Le memorie di Elica Balla, fortemente legate al tempo dell’occupazione nazista di Roma, si intrecciano alle opere e alle testimonianze che riguardano la bella e talentuosa figlia del maestro futurista, protagonista di una mostra in corso fino al 16 maggio alla Casa della Memoria e della Storia. Con le sue opere Elica racconta di rastrellamenti, strade deserte, linee telefoniche intasate, spari, paura.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.

"Autobiografia erotica"

Dal romanzo di Domenico Starnone, fino a domenica 12 maggio, arriva al Piccolo Eliseo "Autobiografia erotica", adattamento firmato dallo stesso Premio Strega, per la regia di Andrea De Rosa. Protagonisti, Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera. Protagonisti Aristide e Mariella, napoletani d’origine, che si incontrano in un appartamento della Capitale.

Orari: da martedì a sabato alle 20; domenica ore 17.

"La Donna in Nero"

Dopo 25 anni di repliche ininterrotte a Londra, è al Ciak lo spettacolo-cult che ha terrorizzato migliaia di spettatori: "La Donna in Nero", adattamento per il teatro che Stephen Mallatratt ha tratto dal romanzo di Susan Hill, in Italia diretto da Raffaele Castria e con Giuseppe Pambieri protagonista insieme a Nicola Paduano. Fino al 12 maggio.

Orari: ore 21; domenica ore 17; pomeridiana di giovedì 9 Maggio: ore 17.

"World Press Photo 2019", mostra al Palazzo delle Esposizioni

La mostra a Palazzo delle Esposizioni visitabile fino al 26 maggio 2019. Dal 1955 il "Premio World Press Photo", uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo, premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti - presentati come singoli o come racconti - contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 20. Venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 22.30.

Garrubba, itinerari umani per svelare mondo

"Lontano. Caio Mario Garrubba. Fotografie" è il titolo dell’esposizione ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, curata da Gabriele D’Autilia ed Enrico Menduni, organizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà. 100 scatti, in gran parte inediti, per scoprire lo sguardo, i viaggi e gli itinerari umani di un autore ancora troppo poco conosciuto in Italia, stimato a livello internazionale come un autentico maestro. Visitabile fino al 2 giugno.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Vegan Food Festival e Hippie Market" a Borgo Ripa

A Borgo Ripa, domenica 12 maggio dalle 11.30 alle 22.30, arriva il "Vegan Food Festival e Hippie Market". Un evento nel quale sarà possibile assaggiare specialità culinarie preparate dai migliori cuochi nazionali di settore e provare tutti i nuovi prodotti per una cucina al 100% Vegan.

"Simposio-Trionfo del Gusto" a Frascati

A Frascati, in provincia di Roma, sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 10.30 alle 22, ci sarà l'evento "Simposio – Trionfo del Gusto" da anni opera nel settore agroalimentare per la valorizzazione di aziende di eccellenze enogastronomiche del territorio nazionale e territoriale. Ci saranno circa 18 Cooking show divisi tra chef di Frascati, del territorio castellano e non, e gelatieri del territorio regionale. Entrata gratuita.

Eventi per bambini a Roma

"Festa della Mamma a Cinecittà World"

Domenica 12 maggio alle ore 17.30, per la Festa della Mamma, nel parco divertimenti "Cinecittà World", figli di tutte le età, potranno regalare un giorno di divertimento alle proprie mamme. I bambini potranno salire sul palco e recitare la poesia per la propria mamma. La più bella verrà premiata con l’Oscar della Mamma.

"Maratonina Cross al Parco della Romanina"

Torna domenica 12 Maggio la "Maratonina Cross", la manifestazione podistica gratuita organizzata dalla A.S.D. GTM presso il Parco della Romanina (Via L. Schiavonetti nel Municipio Roma VII). L’appuntamento, giunto al suo diciannovesimo anno di vita, si propone anche quest’anno come veicolo per far conoscere al pubblico associazioni che operano nel sociale. Programma: ore 8,30 Raduno e consegna pettorali; alle 9 Passeggiata di un chilometro, seguirà lezione di Ginnastica Dolce, riservata agli over 60; ore 9.30 Partenza categoria “Rossa”, un percorso di 3200 metri riservato ai nati/e dal 2003 e precedenti; ore 10 Partenza categoria “Gialla”, un percorso di 1600 metri riservato ai nati/e dal 2004 al 2007; ore 10.30 Partenza categoria “Blu”, un percorso di 800 metri riservato ai nati/e dal 2008 al 2010; ore 11 Partenza categoria “Arancio", un percorso di 300 metri riservato ai nati/e dal 2011 al 2013; ore 11.30 Partenza categoria “Verde”, un percorso di 150 metri riservato ai nati/e dal 2014 al 2016.