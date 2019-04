Undici arresti vicino a Roma, anche membri del clan Spada

Sono state arrestate 11 persone dai carabinieri, alcuni delle quali appartenenti alla famiglia Morelli-Spada del quartiere popolare San Bartolomeo di Cassino, vicino a Roma. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, usura ed estorsione. Ora è in corso anche il sequestro preventivo di tre alloggi popolari di proprietà dell'Ater, un locale adibito a circolo ricreativo, tre terreni e due ville, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

"Dalla Sicilia al Lazio, brillanti operazioni contro i clan. Nel Catanese ventisei arresti e sequestri per 1,5 milioni di euro, a Cassino manette per undici rom del clan Spada-Morelli. Grazie a Forze dell'Ordine e inquirenti! Non molliamo di un millimetro", le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini.

