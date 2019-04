La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Molte nubi sul Lazio con piogge a macchia di leopardo, specie a ridosso dei rilievi e delle colline centro-meridionali della regione. Temperature minime in calo, netto in quota; massime in netto calo sia al suolo che in quota. Venti moderati/forti da NE, sino a molto forti su coste, mari e arcipelago: prestare attenzione quindi alle possibili violenti raffiche. Mari mossi o molto mossi al largo, moto ondoso sino a mosso sotto costa.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,2 µg/m³.