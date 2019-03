Meteo, le previsioni di domani martedì 26 marzo

Break invernale sul nostro Paese, destinato a durare per almeno 2-3- giorni. L’evoluzione sarà piuttosto rapida per il Nord Italia, il maltempo insisterà un po’ di più al Centro Sud a causa della formazione di un vortice ciclonico sull’area tirrenica. Le giornate peggiori saranno martedì e mercoledì quando il contesto climatico assumerà un aspetto tardo invernale. Le piogge cadranno abbondanti e la neve farà la sua comparsa a quote collinari in Appennino. Temperature sotto la media stagionale con venti molto forti.

Allarme in Veneto

In Veneto venti a tratti molto forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e le pianure limitrofe e raffiche particolarmente intense in occasione di eventuali temporali.

Toscana, allerta arancione per vento forte

La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta arancione per la giornata di martedì per vento forte su tutta la regione, ad esclusione delle zone di nord est dove il codice è giallo. I venti di grecale soffieranno con raffiche di 60-70 km orari sull’Alto Mugello. Ma raggiungeranno i 150 km orari sui rilievi appenninici e 100 km orari sull’Arcipelago dell’Amiata. I principali rischi sono legati al crollo di alberi, caduta di massi e strutture pericolanti

Le previsioni al Nord

Nuvoloso a tratti al mattino ma senza piogge sull’Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature in ulteriore calo con massime tra 10 e 15 gradi. Molto ventoso.

Le previsioni al Centro

Il tempo migliora su Toscana e alte Marche ma con venti eccezionalmente forti. Instabile sulle altre regioni con piogge e nevicate sui rilievi al di sopra dei 700-900 metri. Massime in calo e comprese tra 9 e 14 gradi. Ventoso ovunque.

Le previsioni al Sud

Un vortice ciclonico interesserà le regioni del Sud portando piogge, temporali e neve al di sopra dei 1000 metri di quota sul Molise, Gargano e in Campania. Entro fine giornata peggiora anche sulle altre regioni. Temperature in diminuzione con massime comprese tra 11 e 16 gradi.