Roma, dal 1° novembre biglietto per il Colosseo aumenta a 16 euro

Dal primo novembre il biglietto per visitare il Colosseo passerà da 12 a 16 euro, con un aumento del 33%. Il biglietto ‘Basic’ comprenderà le visite all'Anfiteatro Flavio, al Foro Romano e al monte Palatino, uno dei sette colli di Roma, mentre quello ‘Super, novità di quest’anno, permetterà di visitare Foro Romano, monte Palatino e siti Super, dalla Casa di Augusto, a Santa Maria Antiqua. Il nuovo biglietto è già disponibile per l’acquisto. Sempre a partire da novembre sarà disponibile il biglietto ‘Full Experience’ a 22 euro. Durerà due giorni e comprenderà Colosseo, Arena, Foro Romano, monte Palatino e siti Super.

Il biglietto 'Super'

Le novità sono state annunciate dal direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. "Negli ultimi 20 anni la crescita è stata costante fino a raggiungere i livelli massimi di capienza: il monumento per motivi di sicurezza non può accogliere più di 3mila presenze in contemporanea", sottolinea il direttore.

E ancora: "Il biglietto Super, ad esempio, permette di accedere, quando il Colosseo è full, a Foro, Palatino e ai meravigliosi siti Super, ovvero Museo Palatino, Casa di Augusto e di Livia, Aula Isiaca e Loggia Mattei, Criptorportico Neroniano, Santa Maria Antiqua con oratorio dei Quaranta Martiri e Rampa Domizianea e Tempio di Romolo".

Il nuovo percorso dedicato a Nerone

Per quest'anno, è prevista l'apertura del percorso neroniano, dal Palatino all'Oppio, e del Clivo della Vittoria con la Domus Tiberiana. "L'11 aprile - afferma Russo - prevediamo di aprire il palazzo di Nerone sul Palatino, la cosiddetta Domus transitoria. Questo sarà l'incipit per un nuovo percorso, quello neroniano, che lega il palazzo sul Palatino distrutto dall'incendio con quella che sarà la reggia per eccellenza, ovvero la Domus Aurea sul colle Oppio, di cui pensiamo di incrementare l'apertura di un giorno il venerdì", continua il direttore. "Quindi i visitatori potranno in un unico percorso vedere due luoghi straordinari legati a questo imperatore così controverso. Verso fine anno apriremo anche la Domus Tiberiana, cioè le viscere del Palatino con il clivus della Vittoria".

In dieci anni 60 milioni di visitatori

Sono 60 milioni le persone che, negli ultimi 10 anni ,hanno visitato il Colosseo. È un numero pari allo 0.8% della popolazione mondiale. "Il numero di visitatori - spiega Russo- è in continua e forte crescita, anche superiore e a quella dei turisti in arrivo a Roma. Il parco del Colosseo è il quarto sito culturale più visitato al mondo, prima ci sono solo il Louvre, la Grande Muraglia Cinese e il museo nazionale di Pechino, ed è il maggiore attrattore culturale d'Italia, al primo posto per numero di visitatori".

In arrivo il sistema 'ammazzacode'

A Roma potrebbe arrivare presto il sistema ''ammazzacode'', sperimentato, per ora solo nelle giornate gratuite, agli Uffizi di Firenze. Ad annunciarlo sono il sottosegretario al Mibac, Gianluca Vacca, e il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, nel primo incontro della 'Settimana aperta della pubblica amministrazione'.

''È in dirittura di arrivo la sottoscrizione del protocollo per l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto - spiega Vacca - per verificare l'adottabilita del sistema in più realtà romane. Potrebbe riguardare, ad esempio, il Parco archeologico del Colosseo, con i Fori e i Musei Capitolini, dove si potrebbe garantire un accesso programmato, con una bigliettazione unica e una redistribuzione di tempi e flussi. Ne abbiamo parlato anche con il direttore del Parco Archeologico, Alfonsina Russo, che ha dimostrato interesse e collaborazione''.

Il sistema, realizzato dall'Università dell'Aquila, aggiunge Bergamo, ''potrebbe essere adottato presto, nel giro di un anno''.