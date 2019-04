Metro di Roma, stazione Repubblica dovrebbe riaprire a maggio

Chiusa dal 23 ottobre 2018, quando una scala mobile ha ceduto all'improvviso, coinvolgendo tra gli altri diversi tifosi russi in trasferta a Roma, la stazione Repubblica della metro A di Roma dovrebbe riaprire entro i primi giorni di maggio. È quanto hanno comunicato ieri, lunedì 4 marzo, gli assessori ai Trasporti e al Commercio di Roma, Linda Meleo e Carlo Cafarotti, durante un incontro con i commercianti della zona, che da tempo puntano il dito contro gli effetti di 'desertificazione' dell'area a seguito della chiusura della stazione.

Il perché della chiusura prolungata

La centralissima stazione, secondo quanto è stato spiegato, è rimasta chiusa inizialmente perché sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, poi sono state dissequestrate quattro scale mobili su sei. Tuttavia la stazione resta al momento off limits, perché si è in attesa di pezzi su misura, da fabbricarsi ex novo. Tali pezzi dovrebbero arrivare entro fine marzo, poi serviranno i tempi tecnici delle prove di collaudo per garantire la sicurezza delle scale mobili.

"Atac si impegna a riaprire a maggio"

"Abbiamo ribadito che Atac si è impegnata a riaprire entro i primi giorni di maggio”, riferiscono dall'assessorato alla Mobilità di Roma. "E l'assessorato si è impegnato a monitorare passo dopo passo, come sta facendo dal giorno dell'incidente, l'operato dell'azienda. E se possibile a comprimere i tempi".

Le lamentele sui social

Sui social intanto si fanno sempre più insistenti le richieste di chi rivendica il ritorno alla normalità. "Sono oltre 4 mesi che la metro Repubblica è chiusa. State desertificando la zona di piazza Repubblica e via Nazionale creando gravissimi danni alle attività, ai residenti e a tutti coloro che lavorano in questa zona", si legge sul web.

Codacons: "Chiusura è danno enorme"

Dal Codacons il presidente Carlo Rienzi rincara la dose: "Sei mesi di chiusura per una stazione centrale e strategica come quella di Repubblica rappresentano un danno enorme per la città, per i turisti e per gli esercenti della zona, e qualcuno dovrà pagare per gli errori commessi. In tal senso il Codacons sta studiando un'azione risarcitoria contro Comune e Atac per conto di tutti gli esercenti dell'area". L'Associazione dei Consumatori fa sapere di aver presentato un esposto in Procura contro l'Atac e contro il Comune.

