Roma, inchiesta Ama: prime iscrizioni nel registro degli indagati

Ci sono i primi indagati da parte della Procura di Roma sulla situazione dei conti di Ama, la municipalizzata dei rifiuti della Capitale. Stretto il riserbo degli inquirenti, ma in base a quanto filtra da piazzale Clodio, al momento nel fascicolo in cui si ipotizza il reato di tentata concussione risultano indagati il direttore generale del Comune, Franco Giampaoletti, l'ex ragioniere del Comune, Luigi Botteghi e capo ad interim della Governance, monitoraggio e controllo organismi partecipati Giuseppe Labarile.

L'inchiesta

La bocciatura del bilancio sarebbe al centro dell'inchiesta, in particolare su un credito vantato da Ama di 18 milioni. Le verifiche della Procura mirano ad accertare eventuali pressioni per orientare i dirigenti dell'azienda a bocciare il bilancio. Bocciatura poi reiterata dal Campidoglio e resa così definitiva. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati, sempre come persone informate sui fatti, l'ex AD di Ama, Lorenzo Bagnacani, e per due volte l'ex assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari. Le audizioni servono proprio per capire come si sia arrivati alla bocciatura dei conti, e se nell'iter ci siano punti oscuri. Non si esclude la possibilità che verranno convocate altre persone per essere ascoltate come testimoni, compreso l'assessore al Bilancio, Gianni Lammetti.

La revoca del Cda della Raggi

Intanto lunedì 18 febbraio, dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari, c'è stato anche la revoca del Cda di Ama tramite un'ordinanza della sindaca Raggi, con cui è stata disposta "la revoca per giusta causa del Consiglio di Amministrazione di Ama". Provvedimento adottato a seguito di una memoria approvata dalla giunta romana, che "prende atto dei disservizi e del mancato raggiungimento da parte della governance degli obiettivi prefissati".

Andrea Masullo parla del bilancio

"A un certo punto l'obiettivo di Roma Capitale è risultato chiaro. Volevano che chiudessimo in rosso il bilancio, fosse solo di un euro. Tutto il resto non contava". Lo dice Andrea Masullo, uno dei tre membri del Cda dell'Ama rimossi, in un'intervista al Messaggero, in cui mostra apprezzamento per l'inchiesta: "Sono molto soddisfatto nel vedere che c'è un arbitro terzo che ora valuterà i comportamenti in questa vicenda. Siamo molto sereni, è importante che si faccia chiarezza". Mosullo parla delle pressioni per cambiare il bilancio consuntivo del 2017. "Noi abbiamo ricevuto sempre messaggi dal direttore Franco Giampaoletti e dall'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, non è certo un segreto. E facevano sponda con la sindaca Virginia Raggi, alla fine era lei che firmava le richieste formali", racconta. "Se ingerenze sono state, comunque, sono state solo tentate, perché noi non abbiamo ceduto e, nel rispetto della legge, non abbiamo modificato il bilancio". Le richieste di cancellare il debito di 18 milioni di euro per i servizi cimiteriali "per molti mesi sono state solo verbali, a voce. Solo verso l'autunno mettono nero su bianco quella richiesta", prosegue Mosullo, che osserva: "In undici mesi, su un bilancio di un miliardo, quanto tempo ci vorrebbe per risolvere il problema di 18 milioni di euro? In poche ore, se ci fosse stata la volontà di superare l'ostacolo e approvare il bilancio, si poteva risolvere tutto". Non è stato fatto "perché c'era la reiterata volontà di chiudere il bilancio in rosso. Semplicemente. Il bilancio non doveva essere chiuso con un utile, come invece era quello che avevamo approvato". E "chiudere in rosso il bilancio - conclude - significa mettere l'Ama in condizione di non potere operare".

Raggi: "Facciamo pulizia"

"Piena fiducia a Giampaoletti. Mi permetto di far notare una cosa: sono contenta che la magistratura faccia chiarezza su debiti che risalgono a circa 10 anni fa. Stiamo facendo un'azione di pulizia nei vari bilanci e Ama non si sottrae a questa operazione, perché la chiarezza nei conti è la base per costruire solide fondamenta", dice Virginia Raggi.

"Ama resta pubblica"

"Voglio smentire una serie di voci. Quest'amministrazione sta lavorando perché Ama non solo è un'azienda pubblica, ma deve restare pubblica. Per cui, se qualcuno ha anche solo pensato, attraverso ipotetici modelli di sviluppo, rappresentati nel progetto di piano industriale, che Ama possa avviare fusioni o collaborazioni con altre azienda, e quindi allontanarsi dalla nostra linea, che è quella di Ama pubblica al 100%, sicuramente non fa parte della nostra linea", continua la sindaca. "Voglio confermare il nostro impegno anche finanziario - aggiunge - non ci saranno problemi per il pagamento degli stipendi, come non ci sono stati fin ad oggi. Voglio rappresentare il nostro pieno sostegno all'azienda anche per quanto riguarda le vicende della parte finanziaria, quindi il rapporto con le banche. Mi sento di manifestare assoluta tranquillità rispetto a qualunque decisione possa essere presa, mi sembra comunque che il rapporto con le banche stia andando bene".

Data ultima modifica 20 febbraio 2019 ore 12:25