Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione umida dai quadranti meridionali, che agisce prevalentemente nei bassi strati, provoca nubi sulle regioni centrali tirreniche, in particolare sulla media-alta Toscana con qualche pioviggine o debole pioggia che nel corso della giornata tenderà ad insistere principalmente tra Apuane, Garfagnana e Lunigiana. Copertura più irregolare su bassa Toscana, Umbria e Lazio, con nuvolosità in aumento su queste due ultime regioni prevalentemente tra sera e notte. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve calo i valori massimi specie sulla Toscana. Venti deboli dai quadranti meridionali, con modesti rinforzi su mari, arcipelago e coste, deboli da NO in quota. Mari generalmente poco mossi, salvo l'alto Tirreno che risulterà prevalentemente mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 57,2 µg/m³.