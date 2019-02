Tempo ancora in prevalenza stabile sull'Italia sabato 8 febbraio, ma il bel tempo è destinato a finire a breve, soprattutto al Nord. È in arrivo infatti un peggioramento nella giornata di domenica sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche, con una perturbazione che porterà piogge al Nord e nevicate sulle Alpi. Sabato si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, a parte la presenza di nubi anche compatte, con qualche pioggia tra Levante Ligure e alta Toscana. Dalla serata nuvolosità in graduale aumento anche in Val Padana, alto Adriatico e lungo il Tirreno (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord addensamenti su Emilia ed est Liguria con piovaschi su Genovese e Spezzino, altrove soleggiato o velato ma con nubi in aumento serale. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 9 e i 12 gradi. A Milano sole prevalente anche se alternato a qualche annuvolamento irregolare. Anche a Torino sole e temperatura minima di 1 grado e massima di 11.

Le previsioni al Centro

Al Centro addensamenti in Toscana con piovaschi sulle zone settentrionali nel primo pomeriggio, più sole altrove ma con qualche nube in serata. Temperature stabili con massime tra 11 e 14 gradi. A Firenze previste piogge deboli, più probabili nel tardo pomeriggio. A Roma sabato ben soleggiato con solo qualche locale addensamento nuvoloso diurno. Più nubi domenica ma con ridotto rischio di pioggia.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo in gran parte soleggiato, ma entro sera qualche addensamento in più in arrivo sulle regioni del versante tirrenico. Temperature in lieve rialzo, massime tra 11 e 14. Anche a Napoli bel tempo, eccetto per il passaggio di qualche nuvola. Un peggioramento è atteso tra domenica sera e lunedì. Quasi sempre soleggiata nel fine settimana anche Palermo, con temperature in graduale ripresa e massime intorno ai 15-16°.