Zuppa di cozze napoletana: la ricetta tradizionale del Giovedì santo

La Zuppa di cozze è uno dei piatti cardine della cucina napoletana. Un classico che non tramonta mai, soprattutto durante la Settimana Santa. A dispetto del suo nome, la ricetta prevede anche l'impiego del polpo (con il suo brodo) e dei maruzzelli (lumachine di mare). Consumata solitamente il Giovedì Santo, fu ideata per soddisfare le richieste di Ferdinando I di Borbone e da allora non ha più abbandonato le tavole dei napoletani. Ecco, passo dopo passo, come prepararla

La Zuppa di cozze del Giovedì santo a Napoli

Come riporta Luciano Pignataro, la Zuppa di cozze è nata per volere di Ferdinando I di Borbone, da sempre golosissimo di frutti di mare. Il monarca, per non non eccedere con i peccati di gola e così disobbedire alle prescrizioni imposte dal clero per la Settimana Santa, si fece preparare una Zuppa di cozze. I mitili erano cotti con pomodoro e salsa forte di peperoni, e serviti su friselle ammorbidite con acqua di mare. Oggi i napoletani consumano questo piatto tradizionale nelle trattorie di Porta Capuana e Porta Nolana, abbinando la salsa forte, detta anche "o’ rruss’", preparata nelle bottigliette di bitter. “Per la prima volta nella storia i Napoletani non andranno per pescherie a mangiare zuppa di cozze – spiega il giornalista e gastronomo napoletano – Questa usanza antichissima è tipica solo di Napoli città ed è sconosciuta al resto della Campania. Rivela l’anima marinara della città, insieme ad un altro cibo da strada perduto, “‘o broro ‘e purpo”, il brodo di polpo”.

Gli ingredienti

Per preparare la Zuppa di cozze secondo la tradizione napoletana occorrono un chilo di polpo verace, un chilo e mezzo di cozze, 700 g di maruzzielli, 200 g di pomodorini maturi, mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro, 20 cl di olio evo, olio piccante al peperoncino, due spicchi d'aglio, prezzemolo, friselle o pane tostato.

Come fare la zuppa di cozze napoletana

Dopo aver pulito il polpo, cuocerlo in una pentola piena d'acqua per 50/60 minuti. Farlo raffreddare e tagliare i tentacoli, mantenendoli lunghi. Non buttare l'acqua di cottura. Pulire bene le cozze, lavare i maruzzielli, tritare il prezzemolo, tagliare i pomodorini e schiacciare i due spicchi d'aglio. Mettere in una pentola una quantità abbondante di olio e uno dei due spicchi di aglio. Far imbiondire. Aggiungere i pomodorini tagliati, facendoli cuocere a fiamma viva per 3-4 minuti. Aggiungere anche il concentrato di pomodoro. Aggiungere i tentacoli del polpo e i maruzzielli. Cuocere per altri 6-7 minuti con coperchio, dopo aver aggiunto tre mestoli di brodo caldo di polpo. Ogni tanto controllare il mix e mescolare con un cucchiaio di legno. Nel frattempo in un ampio tegame soffriggere l'aglio rimasto con dell'olio, aggiungere le cozze e due mestoli di brodo caldo di polpo. Appena le cozze sono aperte, mettere insieme i mitili con il sugo di polpo e maruzzelli. Mettere le friselle o il pane tostato in un piatto, servire la zuppa e finire con dell'olio al peperoncino.