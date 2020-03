La torta margherita è un dolce che in passato veniva preparato solo nei giorni di festa, prevalentemente al Nord e Centro Italia. Deve il suo nome alla decorazione, realizzata con lo zucchero a velo, che in passato faceva assomigliare questo dessert a una margherita. Ogni fetta è un petalo. Giuseppe Vito Galiano, pastry chef del ristorante Le Lampare al Fortino di Trani (Bt), racconta la ricetta per prepararla a casa.

Torta margherita: gli ingredienti

Per preparare la torta margherita occorrono i seguenti ingredienti: 3 uova, 120 g di farina 00, 50 g di fecola, 150 g di zucchero, 120 g di burro, 1 g di sale, 1 pezzo di zeste di limone, 1 baccello di vaniglia.

Torta margherita: il procedimento

Per preparare la torta margherita a casa, prima di tutto bisogna montare le uova con lo zucchero in una planetaria. Poi si passa a sciogliere il burro e a mescolarlo alle uova. Dopo si passa alle polveri: setacciare la farina con la fecola e il sale in una ciotola. Aggiungere delicatamente il composto precedentemente realizzato con burro, uova e zucchero e unire limone e vaniglia. Versare l'impasto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Far cuocere il composto in forno a 180° per 20-25 minuti. Spolverizzare con zucchero a velo, scegliendo la classica decorazione a margherita o realizzando uno stencil con il decoro più gradito.

Torta margherita: la variante dello chef

Anche un dolce della tradizione contadina come la torta margherita può diventare speciale, grazie a un tocco di creatività. "La torta margherita è buona così, nella sua semplicità – spiega il pastry chef Giuseppe Vito Galiano – Ma per darle un tocco speciale, io preferisco aggiungere all'impasto dello zenzero fresco grattugiato".