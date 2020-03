Non c'è domenica senza pasta al forno. Siano esse lasagne o maccheroni, il cosiddetto timballo di pasta domina da secoli le tavole italiane. Per chi ama i gusti più ricchi, si può prevedere l'aggiunta della besciamella, tradizione nata nelle cucine del nord per arricchire i pasticci di carne. Gennaro Pernice, chef di Bencò, Roma, spiega la ricetta semplice per preparare a casa la pasta al forno con la besciamella e suggerisce una variante sul finale.

Pasta al forno con besciamella: gli ingredienti

Per preparare la pasta al forno con la besciamella occorrono i seguenti ingredienti: 500 g di maccheroni, 1 kg di pomodori pelati, 100 g di cipolla bianca, 50 g di carote, 50 g di sedano, olio evo, sale e basilico. Per preparare la besciamella bisogna utilizzare 500 g di latte, 50 g di burro, 40 g di amido di mais, noce moscata, sale.

Il primo passo per preparare la pasta al forno con la besciamella è creare la salsa bianca. Per la besciamella far bollire il latte con la noce moscata e sale, prepara un roux con burro e amido di mais unirlo nel latte e portare a bollore per 2 minuti. Il secondo passaggio consiste nel preparare la salsa al pomodoro. Preparare un trito con cipolla, sedano e carote. Fare rosolare il tutto in una pentola: quando le verdure saranno belle caramellate, versate i pomodori pelati frullati con un frullatore ad immersione e fare cuocere a fuoco basso per 2 ore. Al termine della cottura della salsa, aggiungere le foglie di basilico e il sale. Cuocere i maccheroni in acqua e sale per circa 8 minuti mantechiamo. Poi mantecarli con il pomodoro e un po’ di besciamella. Mettere i maccheroni in una teglia da forno, coprire la parte finale con uno strato di besciamella, del parmigiano grattugiato e mettere tutto in forno. Far gratinare a 200° per 20 minuti.

Pasta al forno con besciamella: il suggerimento dello chef

Gennaro Pernice non si ferma alla teglia infornata. La sua variante va infatti ad impreziosire la pasta al forno, anche dopo la cottura, cambiando non solo il gusto, ma anche il modo in cui presentiamo e impiattiamo la ricetta. «Serviremo il piatto con una salsa a specchio di pomodoro e della besciamella». In altre parole, una volta preparata la porzione, questa andrà ulteriormente arricchita con i due condimenti. Un'aggiunta che renderà la pasta al forno ancora più gustosa e irresistibile.