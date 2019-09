Conte visita Accumoli: "Qui per soluzioni concrete per zone colpite dal terremoto". FOTO

"Siamo qui per prospettare soluzioni concrete. Questa non è una passerella". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita ad Accumoli dove ha incontrato i sindaci del cratere e i Comitati Civici delle comunità colpite dal terremoto del 2016. "Dobbiamo intervenire - ha proseguito - nell’ottica che per la ricostruzione non bastano uno o due anni ma occorreranno degli anni. Dobbiamo intervenire per superare alcune criticità"