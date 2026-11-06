No del governo Meloni alla legge che regolamenta le procedure e i tempi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Veneto. Il vicepremier Salvini non partecipa e Calderoli vota contro. Zaia: la responsabilità dello stallo sulla legge "è del Parlamento. È dal 2009, dal caso di Eluana Englaro, che deve essere approvata una legge nazionale. Ma è tutto fermo". Stefani: "Legge supererà il vaglio della Consulta" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La legge sul fine vita in Veneto divide la maggioranza. Il governo durante il Cdm di giovedì 5 novembre ha deciso di impugnarla ma senza il voto di Matteo Salvini che ha scelto di non partecipare né alla discussione né alla votazione nonostante a dare il via libera alla legge sia stata proprio una Regione, la prima amministrata dal centrodestra, guidata dal leghista Alberto Stefani. Quello del governo, arrivato a pochi giorni dalla scadenza dei termini per presentare il ricorso alla Corte Costituzionale, quindi è un “no” che pesa e che provoca immediate tensioni nel governo di Giorgia Meloni. Dal canto suo, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, anche lui leghista, si è espresso contro l'impugnazione. Secondo Calderoli si tratta infatti di una legge ordinamentale che indica solo le linee guida attenendosi alle norme già in vigore.

Prima Regione di centrodestra a volere legge sul fine vita Non è la prima volta che il governo blocca la legge sul fine vita: era già successo con i “no” detti a Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. In questo caso, però, si tratta di una lotta interna alla maggioranza dato che il Veneto è la prima Regione amministrata dal centrodestra ad aver dato il via libera a "procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito". La legge votata dal Consiglio regionale del Veneto, aveva affermato il presidente della Regione Alberto Stefani a caldo subito dopo la notizia dell’impugnazione, “è sostanzialmente diversa da quelle approvate in altre regioni e oggetto di richieste di modifiche da parte della Corte costituzionale". Per il governatore, "gli emendamenti approvati nel senso del favor vitae lo dimostrano. Per questo, dal punto di vista giuridico, sono convinto che supererà il vaglio della Consulta".

Zaia: “Parlamento responsabile di stallo”, serve legge nazionale Anche Luca Zaia, ex governatore della Regione e ora presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha rivendicato la scelta pur ammettendo di rispettare la decisione del governo che, ha detto, “ha il diritto di rivolgersi alla Consulta quando ritiene che una norma regionale presenti profili di incostituzionalità”. In un’intervista al Corriere della Sera, però, ha commentato lo stallo in merito alla legge dando la responsabilità al Parlamento. “O meglio, ai Parlamenti di diverso colore che si sono succeduti ad oggi. È dal 2009, dal caso di Eluana Englaro, che deve essere approvata una legge nazionale. Ma è tutto fermo”, ha sottolineato Zaia. “Ci sono tante iniziative, tutte lodevoli, ma in Aula non approda nulla". Approfondimento Legge sul fine vita, quali regioni lo hanno introdotto e cosa prevede