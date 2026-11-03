La Commissione europea segue l'iter del decreto scuola varato dal governo e ricorda che i trattati Ue vietano ogni discriminazione basata sulla nazionalità. Al centro della misura c'è il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi. Per il Pd, il provvedimento dovrebbe essere ritirato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Commissione Ue "segue attentamente" l'iter del decreto legge sulla scuola approvato dal governo italiano. A riferirlo è la vicepresidente della Commissione, Roxana Mînzatu, rispondendo a un'interrogazione del Pd all'Eurocamera. Mînzatu ha ricordato che i trattati Ue vietano ogni forma di "discriminazione in base alla nazionalità", sia "diretta" che "indiretta". La discriminazione per nazionalità è "ammessa dal diritto Ue" solo "in presenza di una deroga prevista dal trattato", ad esempio per "motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica". In ogni caso, tali deroghe devono essere interpretate "restrittivamente".

Il tetto agli alunni stranieri Al centro del decreto c'è l'introduzione di un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, con particolare riferimento agli alunni arrivati di recente in Italia e con una conoscenza limitata della lingua italiana. Secondo il governo, la misura punta a favorire l'integrazione e a migliorare l'apprendimento. Leggi prima Scuola, come sarà stabilito il tetto per studenti stranieri in classe

L'affondo del Pd "La risposta della Commissione europea alla nostra interrogazione è chiara. Il decreto del governo Meloni sul tetto agli alunni stranieri in classe non è solo fuori da ogni buon senso e dalla realtà delle nostre scuole: è anche fuori dai trattati europei", ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, dopo la risposta della vicepresidente Roxana Mînzatu all'interrogazione presentata dalla delegazione dem. "Bruxelles ricorda al governo che in Europa è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità, diretta o indiretta, e che le deroghe valgono solo per ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica. Mettere un bambino in una classe invece che in un'altra non c'entra niente con tutto questo".