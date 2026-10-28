Roma, oggi la premier Meloni all'Assemblea di Confartigianato 2026

La presidente del Consiglio è attesa all'Assemblea di Confartigianato, in programma all'Auditorium della Conciliazione. Come si legge su una nota di Confartigianato , saranno presenti, oltre ai vertici di governo, anche i delegati del Sistema Confederale, i rappresentanti del Parlamento e gli esponenti delle forze economiche e sociali

La premier Giorgia Meloni è attesa oggi all'Assemblea di Confartigianato, in programma all'Auditorium della Conciliazione a Roma. Come si legge su una nota di Confartigianato , saranno presenti, oltre ai vertici di governo, anche i delegati del Sistema Confederale, i rappresentanti del Parlamento e gli esponenti delle forze economiche e sociali. Durante il suo intervento, Granelli ha ribadito la necessità di "aggiornare la nostra legge quadro affinché l'artigianato continui a essere protagonista dello sviluppo economico e sociale dell'Italia", riferendosi alla riforma che nei prossimi giorni dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri.

Confartigianato: "La riforma rafforza l'impresa artigiana"

"La riforma che abbiamo chiesto ha un obiettivo chiaro: consentire all'impresa artigiana di rafforzarsi, innovare, creare occupazione, senza essere costretta a rinunciare alla propria qualifica, alla propria identità ed alla propria vocazione", ha aggiunto Granelli. L'ipotesi di riforma ha suscitato forti critiche da associazioni datoriali come Confindustria e Confapi. "All'inizio il percorso di riforma ha ricevuto un impulso importante dal Presidente della Repubblica con il suo richiamo al valore costituzionale dell'artigianato, raccolto dal Governo e dal Parlamento, che ha portato all'approvazione della legge delega. Ora bisogna compiere l'ultimo miglio", dice ancora il presidente di Confartigianato. "Non è una richiesta corporativa", ha aggiunto, ma "una scelta di politica economica e di visione del Paese che testimonia la volontà del Governo di dare completezza al Progetto Artigianato, nel quale spiccano le disposizioni della legge annuale pmi varata lo scorso aprile, l'introduzione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigiani, la nuova Artigiancassa e, appunto, la riforma della legge quadro dell'artigianato". Non si può lasciare l'artigianato "prigioniero di regole obsolete", ha ribadito.