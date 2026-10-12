La 'Rete per un voto libero e uguale’ ha dunque messo a disposizione un testo in cui vengono "tecnicamente" sollevati una serie di dubbi di costituzionalità e che i singoli avvocati potranno poi "redigere nel modo a cui a loro sembra più efficace".

La prima questione sollevata, come già accennato, è il premio di maggioranza, "sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione dei seggi attraverso un numero fisso di deputati e senatori".

Il secondo punto critico riguarda "l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere". "Questa legge - dice Grosso - lega l'elezione dell'uno a quella dell'altra". In questo ambito verrà evidenziato anche il nodo del "premio nazionale al Senato".

La terza questione interessa le "modalità in cui i seggi vengono assegnati ai singoli". Poi ci sono le criticità sull'alternanza di genere (non è prevista l’alternanza di genere per i capilista, ndr), l'indicazione del candidato premier nelle liste e, infine, il "numero abnorme delle sottoscrizioni per liste che non sono rappresentate in Parlamento".

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