Legge elettorale, oggi voto a scrutinio segreto alla Camera. DIRETTA

Arriva il giorno decisivo, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per le 12.30. La premier Meloni si dice "tranquilla". Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull’articolo 3
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Giornata decisiva per la legge elettorale: oggi dalle 10.30 si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finalI. Poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Un meccanismo, questo, che ha scatenato l’ira delle opposizioni che hanno parlato di "schiaffo al Parlamento" e che hanno chiesto il voto manuale con le palline, per evitare che i deputati di maggioranza siano “controllati”.
La tappa di oggi è stata raggiunta dopo che il 6 ottobre il governo aveva incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo, con voto palese. Poi ieri, alla Camera, sono stati discussi e approvati anche l’articolo 3 (che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano) e l'articolo 8 (sull'estensione ai caregiver del voto fuorisede).
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Bignami (Fdi): "L'impianto della legge è solido, non abbiamo timori"
"Noi siamo convinti che l'impianto sia solido. E le eccezioni, se ci saranno, potrebbero limitarsi ad aspetti non centrali". Per quanto riguarda il premio, "ho sentito il capogruppo del Pd Francesco Boccia definirlo abnorme. Ma era lui che ha votato l'Italicum che alla Camera ne prevedeva 93 o il fratello gemello? Se questo è abnorme, quello cos'era, abnormissimo?". Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera, in un'intervista al Corriere della sera, parlando della legge elettorale.
Le prospettive sul voto di oggi: maggioranza non teme sorprese
Nonostante le tensioni dei giorni scorsi, l'ipotesi di sorprese, oggi, sembra davvero minima. Tanto più che la maggioranza ha mostrato numeri notevoli ieri, con 228 sì (su 232 deputati in totale del centrodestra) alla fiducia sull'articolo 3 della riforma. Numeri che si sono ripetuti anche sull'approvazione dell'articolo 8 che ha visto l'astensione delle opposizioni e che ha confermato il voto fuorisede per le politiche: esteso, al Senato, anche ai caregiver.
Opposizioni a Fontana: "Manca la segretezza del voto, meglio l'urna"
"Garantire l'effettiva segretezza del voto", ricorrendo nel caso all'utilizzo dell'urna e delle "due palline, una bianca e una nera". Questa la richiesta che ieri è arrivata dalle opposizioni a Lorenzo Fontana dopo i "comportamenti senza precedenti" nelle ultime votazioni segrete sulla legge elettorale, tra "controllori" e voto "con un dito" anziché "con tutta la mano". La presidenza della Camera, attraverso il vicepresidente di turno Giorgio Mulè, ha replicato però che da regolamento si vota con le palline solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico. Ma, si precisa, la presidenza "non può che fare appello al senso di responsabilità" di ciascuno.
Il possibile timing della Consulta
Potrebbe arrivare già a partire dal mese di febbraio un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale sui ricorsi annunciati contro la riforma della legge elettorale. Secondo gli esperti, il 'timing' prevede una serie di passaggi che si svolgeranno nell'arco di almeno tre mesi e mezzo. I ricorsi "in via di redazione" da parte della Rete che riunisce organizzazioni, associazioni, comitati di costituzionalisti, giornalisti, avvocati e cittadini dovrebbero essere presentati in una trentina di Tribunali civili italiani. Saranno depositati appena la legge entrerà in vigore, ossia quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I firmatari chiederanno l'accertamento di una lesione del diritto di voto legato alla riforma. Una volta depositato il ricorso, i tribunali dovrebbero adottare un procedimento semplificato con cui si prevede che il giudice possa fissare l'udienza dopo 40 giorni per ascoltare le ragioni del ricorso. A quel punto si riserverà di decidere e, se lo riterrà, emetterà un'ordinanza in cui solleva una questione di legittimità costituzione davanti alla Consulta. L'ordinanza dovrà poi essere notificata alle parti interessare - a partire dal presidente del Consiglio dei ministri - ed entro 20 giorni dalla notifica il presidente della Consulta potrebbe già fissare l'udienza nei successivi 20 giorni. L'obiettivo "è che la pronuncia della Corte arrivi nei tempi utili" per le elezioni, ha detto il coordinatore della Rete contro la riforma della legge elettorale Roberto Zaccaria, spiegando che i ricorsi sono "in via di redazione" e saranno pronti per essere depositati nei tribunali non appena entrerà in vigore la riforma.
Meloni: “Tranquilla sulla legge elettorale? Lo sono sempre”
"Lo sono sempre". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri, al termine del Med9 a Spalato, ha risposto a chi le domandava se fosse tranquilla in vista del voto finale sulla riforma elettorale in programma oggi alla Camera.
Cosa può succedere in Aula
Dopo le votazioni dei giorni scorsi, la maggioranza guarda con ottimismo al voto di oggi. Anche le opposizioni mettono in conto che la riforma venga approvata e si pensa già alla Consulta.
Voto decisivo sulla legge elettorale
È il giorno decisivo per la legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato oggi per le 12.30.