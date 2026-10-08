Legge elettorale, oggi voto a scrutinio segreto alla Camera. DIRETTA

Giornata decisiva per la legge elettorale: oggi dalle 10.30 si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finalI. Poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Un meccanismo, questo, che ha scatenato l’ira delle opposizioni che hanno parlato di "schiaffo al Parlamento" e che hanno chiesto il voto manuale con le palline, per evitare che i deputati di maggioranza siano “controllati”.

La tappa di oggi è stata raggiunta dopo che il 6 ottobre il governo aveva incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo, con voto palese. Poi ieri, alla Camera, sono stati discussi e approvati anche l’articolo 3 (che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano) e l'articolo 8 (sull'estensione ai caregiver del voto fuorisede).

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