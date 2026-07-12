Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi da sciogliere

Sul tema delle preferenze si erano registrate significative differenze nel corso degli ultimi giorni. Dopo l'apertura mostrata nei giorni scorsi da Matteo Salvini, il vicecapogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha affermato che "incaponirsi sulle preferenze non ci sembra abbia molto senso". Fratelli d'Italia continua però a lavorare per una mediazione. Il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami si dice convinto che un'intesa sia ancora possibile, anche se al momento le posizioni vengono descritte come cristallizzate, con FdI favorevole all'emendamento e Lega e Forza Italia contrarie. Non è escluso che, in assenza di un accordo, si arrivi a un voto palese in Aula, ipotesi che metterebbe in evidenza le divisioni sia nella maggioranza sia nelle opposizioni.

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