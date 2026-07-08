Il leader di Futuro Nazionale stava passeggiando con la consorte quando un gruppo di strada ha intonato il canto popolare. I due, saltellando a ritmo di musica, hanno rivolto gesti e braccia tese, tipiche del saluto romano verso i musicisti e la folla che cantava
A “Bella ciao”, lei ha risposto con un dito medio. Sabato 4 luglio, il generale Roberto Vannacci, leader del neo gruppo Futuro Nazionale, stava passeggiando con la moglie per il centro di Viareggio quando un gruppo musicale che si stava esibendo per strada, "il Complesso d’Inferiorità", ha attaccato con il canto partigiano della Resistenza. L’eurodeputato eletto con la Lega e la moglie, Camelia Mihailescu, si sono fermati qualche secondo, iniziando a muoversi al ritmo della musica: Vannacci ha iniziato a ballare tendendo ripetutamente le braccia a ritmo di musica, mentre accanto a lui la moglie saltellava e ha rivolto più volte il dito medio verso i musicisti, dopo un primo gesto che pareva un accenno di saluto romano. Le immagini, riprese da una persona presente e diffuse dalla pagina Viareggio Antifascista, mostrano la folla che continua a intonare il brano partigiano anche mentre i due si allontanano.
I commenti
La pagina social Viareggio Antifascista ha commentato le immagini scrivendo che "si vede come la moglie del generale accenni prima un impacciato saluto romano sostituito poi dal dito medio, seguita poi da suo marito Vannacci che invece approccia un balletto palesemente caratterizzato da saluti romani provocatori nei confronti delle persone che lo hanno accolto e cacciato al grido di Bella Ciao". La pagina ha aggiunto anche una lettura politica dell’episodio, sostenendo che "la propaganda vuol far vedere sempre l’accoglienza a suo favore che riceve nei suoi tour, noi invece vogliamo far vedere come proprio nella città che lo ospita, non è il benvenuto e questa è l’accoglienza che gli riservano i viareggini".
Il post ha ricevuto una pioggia di commenti, da chi difende Viareggio e i valori antifascisti (“Via via Vannacci via”) ma anche da chi prende le parti del politico di destra, (“Onore a lei Generale”).