Il leader di Futuro Nazionale stava passeggiando con la consorte quando un gruppo di strada ha intonato il canto popolare. I due, saltellando a ritmo di musica, hanno rivolto gesti e braccia tese, tipiche del saluto romano verso i musicisti e la folla che cantava

A “Bella ciao”, lei ha risposto con un dito medio. Sabato 4 luglio, il generale Roberto Vannacci, leader del neo gruppo Futuro Nazionale, stava passeggiando con la moglie per il centro di Viareggio quando un gruppo musicale che si stava esibendo per strada, "il Complesso d’Inferiorità", ha attaccato con il canto partigiano della Resistenza. L’eurodeputato eletto con la Lega e la moglie, Camelia Mihailescu, si sono fermati qualche secondo, iniziando a muoversi al ritmo della musica: Vannacci ha iniziato a ballare tendendo ripetutamente le braccia a ritmo di musica, mentre accanto a lui la moglie saltellava e ha rivolto più volte il dito medio verso i musicisti, dopo un primo gesto che pareva un accenno di saluto romano. Le immagini, riprese da una persona presente e diffuse dalla pagina Viareggio Antifascista, mostrano la folla che continua a intonare il brano partigiano anche mentre i due si allontanano.