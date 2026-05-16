Si tratta di "un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen", ha scritto la premier sui social, a commento della dichiarazione adottata a Chisinau (Moldavia) dai ministri degli Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa
"La Dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. E' un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen". Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a commento della dichiarazione adottata nella giornata di ieri, 15 maggio, a Chisinau (Moldavia), dai ministri degli Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa.
L'approccio italiano come quello europeo
"Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa e dimostra, ancora una volta, che l'approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro Governo, è ormai diventato anche l'approccio dell'Europa", ha concluso la premier nel post.
Approfondimento
Respingimenti record, in calo il numero di stranieri illegali in Ue
Ansa/Sky TG24
Migranti, tema rimpatri non solo italiano: come si muovono altri Paesi
In Italia la norma che prevede incentivi sui rimpatri ha provocato l’ennesimo caso politico. È interessante notare, però, che il tema riguarda anche altri Stati: in giro per il mondo, infatti, diversi governi si interrogano sulla questione e arrivano a delle scelte considerate anche al limite. Ma i risultati, come dimostrano diversi esempi, per ora non si vedono. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24