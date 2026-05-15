La giudice dell’udienza preliminare Ermelinda Marfia ha deciso di accogliere la richiesta di patteggiamento della pena presentata dai legali di Salvatore Cuffaro che ora si trova agli arresti domiciliari e che dovrebbe scontare con i lavori socialmente utili, quindi non in carcere ascolta articolo

L'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena di 3 anni per le accuse di corruzione e traffico di influenze legate a un concorso truccato bandito dall'ospedale palermitano Villa Sofia e a presunti illeciti nella gestione di una gara bandita dall'Asp di Siracusa. Cinque mesi l'ex segretario della Dc li ha già scontati in custodia cautelare, gli restano da espiare 2 e sei mesi. Nell'accordo coi pm che ha portato al patteggiamento è stabilito anche che dovrà risarcire con 7.500 euro l'uno il danno all'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. La pena patteggiata sarà convertita in lavori di pubblica utilità. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Palermo Ermelinda Marfia che ha accolto la richiesta presentata nella scorsa udienza preliminare dalla difesa dell'imputato. I magistrati inquirenti nella scorsa udienza hanno dato il consenso.

La decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare Il gup ha valutato l'istanza di Cuffaro, formulata dai suoi difensori, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, e la richiesta di rinvio a giudizio che la Procura ha avanzato nei confronti degli altri otto imputati, uno dei quali, Ferdinando Aiello ha chiesto il rito abbreviato. L'ex governatore dell'Isola ha chiesto l'applicazione della pena di 3 anni da scontare con lavori socialmente utili, quindi non in carcere, per il residuo che gli resta, ovvero due anni e mezzo. Potrebbe interessarti Inchiesta sulla sanità: Totò Cuffaro chiede di patteggiare la pena