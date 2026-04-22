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La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Totò Cuffaro

Politica
©Ansa

L'ex governatore è indagato per corruzione insieme all'ex manager dell'ospedale Villa Sofia, Roberto Colletti, al primario del Trauma center, Antonio Iacono, e allo storico collaboratore del politico democristiano, Vito Raso. L'udienza è stata fissata per il prossimo 8 maggio davanti al gup Ermelinda Marfia

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La procura di Palermo ha chiesto il processo per l'ex presidente della regione Sicilia, Totò Cuffaro, detenuto agli arresti domiciliari oltre per altri indagati. L'udienza è stata fissata per il prossimo 8 maggio davanti al giudice per l'udienza preliminare Ermelinda Marfia. Lo segnala il sito LiveSicilia .

La tesi dell'accusa

Rispetto all'inizio dell'inchiesta che vede coinvolto Cuffaro, molte contestazioni sono decadute. L'ex governatore è indagato per corruzione insieme all'ex manager dell'ospedale Villa Sofia, Roberto Colletti, al primario del Trauma center, Antonio Iacono, e allo storico collaboratore del politico democristiano, Vito Raso. Stando a quanto sostiene l'accusa, Cuffaro avrebbe ricevuto in anteprima, grazie a Colletti e a Iacono, quest'ultimo in qualità di presidente della commissione, le prove d'esame per la stabilizzazione degli operatori socio sanitari nell'ospedale di Palermo. Le prove, ha riferito la Procura, sarebbero passate dalle mani di Vito Raso a quelle dell'ex governatore stesso che le avrebbe poi consegnate a una candidata che aveva incontrato. In cambio Colletti avrebbe ottenuto, su spinta di Cuffaro, la conferma della nomina a direttore generale dell'ospedale e Iacono la promessa, nel caso in cui avesse voluto concorrere, di essere appoggiato per diventare direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione. Iacono, in realtà, non ha mai presentato la domanda.

Il traffico di influenze

Cuffaro risulta indagato anche per traffico di influenze per l'appalto per il servizio di portierato e ausiliariato dell'Asp di Siracusa unitamente a Mauro Marchese e Marco Dammone, ex rappresentante legale ed ex funzionario commerciale della Dussmann Service, allontanati in seguito all'inchiesta. 

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