Il sondaggio Swg conferma il governatore del Friuli Venezia Giulia al primo posto con il 65%, seguito dal veneto con Alberto Stefani. Nei primi cinque compaiono anche Occhiuto, Decaro e Fico. In coda alla classifica Francesco Rocca e Renato Schifani, rispettivamente al 29% e al 25%

Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di Swg diffuso dall'Ansa. Nei primi cinque posti figurano tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.

Al sesto posto, a pari merito, si collocano Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), entrambi al 45%. La governatrice umbra registra il calo più marcato rispetto al 2025, con otto punti in meno. Seguono Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2), Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%, con il presidente marchigiano stabile rispetto allo scorso anno.

La parte bassa della graduatoria

Più indietro Attilio Fontana (Lombardia) al 35%, senza variazioni, e Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), tutti al 33%, ma con cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Chiudono la graduatoria Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia) al 25%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.