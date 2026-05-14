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Respingimenti record, in calo il numero di stranieri illegali in Ue

Gabriele De Palma
©Getty

Aumenta il numero di accessi negati a cittadini extra europei che si presentano alle frontiere. L’Italia resta il Paese che ne respinge di più via mare. In crescita anche le espulsioni, mentre diminuisce il numero di presenze senza i requisiti necessari

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