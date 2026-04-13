Israele, convocato ambasciatore italiano dopo parole Tajani su Libano

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Tajani: "Raid su civili in Libano inaccettabili". Israele convoca ambasciatore italiano

Politica
©Ansa

La mossa arriva dopo che il ministro degli Esteri ha definito inaccettabili i bombardamenti sui civili in Libano da parte di Israele. In giornata, proprio da Beirut, Tajani ha ricordato: "Sono venuto a portare al presidente Aoun la solidarietà dell'Italia"

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L'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv, Luca Ferrari, secondo quanto si apprende da fonti informate, è stato convocato dal ministero degli Esteri israeliano per protesta dopo le dichiarazioni del ministro Antonio Tajani che ha definito inaccettabili i bombardamenti di Israele sulla popolazione civile in Libano (LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE). 

Le affermazioni di Tajani

Tajani aveva condannato i bombardamenti di mercoledì scorso su Beirut, definendoli "ingiustificati e inaccettabili" ed esprimendo solidarietà al presidente libanese Joseph Aoun. E oggi il ministro degli Esteri italiano è tornato a stigmatizzare i raid con un post su X, in occasione della sua missione proprio in Libano: "È un Paese fratello che abbiamo nel cuore. Per questo oggi sono venuto a Beirut a portare al presidente Aoun la solidarietà dell'Italia dopo gli attacchi inaccettabili di Israele contro la popolazione civile", ha detto Tajani. Poi la promessa: "Rafforzeremo il nostro impegno umanitario in Libano attraverso le iniziative di cooperazione del ministero degli Esteri". "La mia missione serve a incoraggiare il dialogo con Israele sulla base di un necessario e duraturo cessate il fuoco. Nel quadro del nostro impegno militare e di formazione alle Forze Armate libanesi - ha porseguito Tajani -, ho offerto al Presidente Aoun l'aiuto dell'Italia per contrastare i finanziamenti illeciti al terrorismo e scongiurare anche nuovi attacchi da parte di Hezbollah. Il governo farà il possibile per raggiungere la pace e mettere fine alle sofferenze del popolo libanese. Bisogna evitare a tutti i costi un'altra escalation come a Gaza". 

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