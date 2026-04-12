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Gianroberto Casaleggio, 10 anni dalla morte: vita e carriera politica del co-fondatore M5s

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Il 12 aprile 2016 moriva a 61 anni Gianroberto Casaleggio, imprenditore e co-fondatore del Movimento Cinque stelle. Dall'incontro con Beppe Grillo al successo del M5s

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