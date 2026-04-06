“Nel giorno dell'anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 colpì L'Aquila e l'Abruzzo, il pensiero va alle 309 vittime e alle loro famiglie. Ma il modo più autentico per onorarne la memoria è trasformare il ricordo in impegno concreto, a partire dalla diffusione della cultura della prevenzione", ha dichiarato Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione sul rischio idrogeologico e sismico.



"La prevenzione – ha aggiunto - non può essere considerata un tema secondario o emergenziale ma deve diventare parte integrante della vita quotidiana dei cittadini, delle istituzioni e delle comunità locali. Significa informazione, formazione, consapevolezza dei rischi e comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo un evento sismico. È necessario investire con decisione nella messa in sicurezza del patrimonio edilizio, ma anche nella diffusione capillare di una vera cultura della prevenzione, a partire dalle scuole e dai territori più esposti perché solo una società consapevole è in grado di ridurre davvero i rischi e salvare vite umane". E ha concluso: "L'Aquila rappresenta una ferita ancora aperta, ma anche un monito permanente: prevenire è l'unica strada per evitare che tragedie simili possano ripetersi. Su questo dobbiamo mantenere alta l'attenzione e rafforzare ogni azione istituzionale".