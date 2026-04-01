Italia fuori dai Mondiali, 40 senatori a Meloni: "Gravina si dimetta"

Primo firmatario dell'interrogazione bipartisan depositata è il senatore di FI, Pier Antonio Zanettin. In uno dei passaggi della stessa, secondo quanto emerso, ''si chiede di saper se il governo ritenga che la permanenza di Gabriele Gravina alla guida della Figc sia ancora politicamente e istituzionalmente sostenibile, e se non ritenga invece necessario sollecitarne un immediato passo indietro''

Gabriele Gravina dovrebbe fare un passo indietro e lasciare la guida della Figc dopo la debacle della Nazionale di calcio italiana contro la Bosnia e l'esclusione dai prossimi mondiali. Questa la richiesta avanzata al governo e contenuta in una interrogazione a risposta scritta alla premier Giorgia Meloni e al ministro dello Sport , Andrea Abodi, depositata da 40 senatori di maggioranza e opposizione.

L'interrogazione

Nell'interrogazione ''si chiede di saper se il governo ritenga che la permanenza di Gabriele Gravina alla guida della Figc sia ancora politicamente e istituzionalmente sostenibile, e se non ritenga invece necessario sollecitarne un immediato passo indietro''. Allo stesso tempo viene chiesto al ''governo quali iniziative urgenti intenda assumere, nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, presso il Coni e gli organismi competenti affinché sia messo in atto immediatamente il commissariamento, volto a determinare un radicale cambio di guida e l’avvio di concrete riforme del sistema''. Primo firmatario dell'interrogazione è il senatore di FI, Pier Antonio Zanettin.