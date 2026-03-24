Referendum Giustizia, a Milano vince il No, in Lombardia il Sì

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Referendum Giustizia 2026, a Milano vince il No, in Lombardia il Sì: l'analisi del voto

Politica

Nella città di Milano a prevalere è stato il No con il 58.3% dei voti, mentre in Lombardia ad imporsi è stato il Sì con il 53.56%. Numeri positivi, in entrambi i casi, arrivano guardando all'affluenza. Ecco cosa è emerso dopo il voto

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Un voto dall'esito duplice, quello che è emerso per la Lombardia al termine del Referendum sulla Giustizia (LO SPECIALE). Se, infatti, a Milano a prevalere è stato il No con il 58.3% dei voti, in Lombardia (LA MAPPA) ad imporsi è stato il Sì con il 53.56%. Numeri positivi, in entrambi i casi, arrivano guardando all'affluenza. Sia a Milano sia nel resto della regione il dato supera la media nazionale: nel capoluogo è andato a votare il 65.14% dei cittadini, in Lombardia il 63.76%.

Il voto nelle grandi città con la vittoria del No a Milano

I numeri e l'analisi del voto

Come riporta il portale Eligendo, in tutta la Lombardia le sezioni coinvolte nelle votazioni sono state 9.258. I voti per il Sì sono stati 2.572.803 pari al 53.56% del totale, mentre i voti per il No sono stati 2.230.349 ovvero il 46.44%. Gli elettori aventi diritto, in totale, erano 7.573.433 mentre i votanti in seggio sono stati 4.828.975. Considerando sempre il voto regionale, le schede nulle sono state 16.217, mentre le schede bianche, 9.550 e quelle contestate 56. Ecco poi i numeri che riguardano solamente la città di Milano. I voti per il Sì sono stati 257.321 pari al 41.67% mentre i voti per il No sono stati 360.129 pari al 58.33% dei votanti. Considerando altri numeri, sempre limitatamente al comune del capoluogo meneghino, gli elettori aventi diritto erano 951.417, i votanti sono stati 619.790 (65,14%). Le schede nulle sono state 1.472, quelle bianche 853 e quelle contestate 15. 

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Il dettaglio su Milano

In generale, tornando al focus sulla città di Milano, praticamente tutti i municipi hanno visto prevalere il No. L'unico in cui ha prevalso il Sì è stato il Municipio 1, quello del centro. Il maggior numero di votanti contro la riforma si è registrato nel Municipio 3 (Porta Venezia, Lambrate, Ortica, Forlanini) con il 61,16%. Per quanto riguarda l’affluenza, il dato più alto si rileva proprio nel centro storico: nel Municipio 1 è andato alle urne il 69,94% dei cittadini. Anche se in alcune delle 1.249 sezioni, allestite in 162 scuole della città, si è superato anche il 76% dei votanti. Il dato finale dell'affluenza è stato pari a 65.14%. 

Il dettaglio su regione Lombardia

Analizzando l'esito del voto a livello regionale è emerso come, ad esempio, nella provincia di Bergamo abbia vinto il Sì con oltre il 60% delle preferenze. Dato che riguarda anche la provincia di Brescia, mentre in quella di Varese il Sì ha superato il 55%. Citando l'esito di alcuni comuni, nello specifico, ecco che Mantova ha registrato il 56.22% di voti per il No, Bergamo il 54,22%. A Como il No si imposto di poco, per il 51.11%, mentre a Monza ha fatto segnare il 52,02%. Un caso curioso è stato Arcore, feudo di Silvio Berlusconi: qui il 50,25% dei cittadini ha votato per il No. A Lecco, per fare altri esempi, il Sì ha vinto sono di uno 0.7%. A Paderno Dugnano (Milano) il Sì ha vinto ma per soli 6 voti. Considerando l'affluenza totale, infine, regione Lombardia ha fatto segnare il 63.76%. 

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