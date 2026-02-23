Referendum Giustizia, Nordio: “Abbiamo tutti esagerato nei toni”

“Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto quando arrivano da magistrati. Parliamo ora in avanti solo di contenuti", ha detto il ministro della Giustizia al Forum Ansa. E, sempre in riferimento al Referendum di marzo, ha aggiunto: "Sono arcisicuro che vinceremo”

"Abbiamo tutti esagerato nei toni”. Sono queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in riferimento al Referendum del prossimo 22 e 23 marzo. “Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto quando arrivano da magistrati. Parliamo ora in avanti solo di contenuti", ha aggiunto il Guardasigilli al Forum Ansa. E ancora: "Sono arcisicuro che vinceremo”.

Nordio: il governo “non ha paura di perdere”

Durante il suo intervento al Forum Ansa, quindi, Nordio ha auspicato che intorno al Referendum sulla riforma della Giustizia il "confronto avvenga in termini pacati, razionali ed esclusivamente sui contenuti". "Qualche tono nei confronti del governo, e anche nel mio, è stato particolarmente antipatico, soprattutto quando arrivava da magistrati", ha ribadito. Riguardo all'esito del referendum, poi, il ministro si è detto "arcisicuro" che vincerà il Sì. E in ogni caso, ha aggiunto, il governo "non ha paura di perdere". "Il governo non ha bisogno, il Parlamento non ha bisogno di essere rinforzato da una vittoria", ha sottolineato.