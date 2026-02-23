Referendum, opposizioni: è voto su governo. Foti: la buttano in politica perchè hanno paura

Referendum, opposizioni: è voto su governo. Foti: la buttano in politica perchè hanno pauraPolitica
Prossimi Video
Messico, guerriglia urbana dopo l'uccisione di El Mencho
Mondo
ESTR SIRACUSANO POLIZIOTTO
Politica
I titoli di Sky TG24 del 23 febbraio: edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 23 febbraio
Cronaca
Serie A, Roma-Cremonese 3-0. Video, gol e highlights
Sport
Trump: nuovi dazi. A Mar-a-Lago uomo ucciso da agenti
Mondo
Ucraina, la resilienza degli abitanti di Kiev dopo le bombe
Mondo