Il capo dello Stato a sorpresa nella sede del Consiglio superiore della magistratura per un plenum ordinario lancia un monito per "ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non commenta ufficialmente, ma ribadisce che le sentenze si possono anche "criticare" e lei resta determinata a farlo ogni qualvolta si presenti una decisione "assurda" come quella sul caso Sea Watch ascolta articolo

Dopo giorni di scontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e le toghe sulla riforma della giustizia, con il Guardasigilli che aveva parlato di "un sistema para mafioso", è arrivato da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un richiamo "alle alte istituzioni" a "rispettare il Csm, organo costituzionale che deve rimanere estraneo alla controversie politiche". E un chiaro messaggio: ora si abbassino i toni della campagna referendaria.

Mattarella a sorpresa al Csm Mercoledì il capo dello Stato è apparso a sorpresa a palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio superiore della magistratura: mai Mattarella nella sua lunga presidenza aveva presenziato a un plenum ordinario. "Non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni", premette il presidente nel silenzio generale, facendo capire che la scelta di affrontare di petto la questione esigeva una sede formale: c'era bisogno di una dimostrazione di solidarietà al Csm. Una sortita preparata, eppure tenuta riservata tanto che non ne era stata informata neanche la premier Giorgia Meloni. "Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Soprattutto, la necessità e l'intendimento di ribadire - aggiunge Mattarella - il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione". Leggi anche Mattarella al Csm: “Serve rispetto”. Nordio: “Mi adeguerò”

Mattarella: "Le istituzioni non attacchino altre istituzioni" "Le istituzioni non attacchino altre istituzioni", dice ancora Mattarella, che non gradisce lo scontro politico che accomuna i due fronti referendari su una materia delicata che tocca una profonda riforma della Costituzione. Scontro i cui toni, già incandescenti a oltre un mese dalla consultazione, non devono però toccare le istituzioni come già successo una decina di giorni fa con l'attacco violento alla Corte suprema di Cassazione proprio sulla sentenza sul referendum. "Bisogna rispettare la Cassazione e le sue sentenze", disse informalmente già allora Mattarella di fronte agli attacchi della maggioranza. E al Csm è stato ancora più chiaro: "In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Nell'interesse della Repubblica". Vedi anche Mattarella al CSM: ci sia rispetto reciproco fra istituzioni