Referendum Giustizia, Gratteri: "Riforma favorisce imputati ricchi"

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è contrario al referendum sulla Giustizia. Il magistrato ha spiegato la sua posizione a Il Fatto Quotidiano, prendendo parte a uno dei Forum organizzati dal quotidiano e in programma fino al voto del 22-23 marzo. “Con questa riforma l'imputato povero sarà meno garantito - ha sottolineato Gratteri motivando il suo “No” - Se il pm è l'accusatore e basta, senza più l'obbligo di trovare anche prove a favore dell'imputato, noi facciamo una riforma che danneggia almeno il 90% dei cittadini che incappano in problemi giudiziari". Gratteri però, pur esprimendo così nettamente la sua posizione, non vorrebbe diventare simbolo contro la riforma: “Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non voglio essere il testimonial del No al referendum”, ha detto.

Gratteri: “Anm non mi ha aiutato” Gratteri ha ricordato il periodo difficile in cui era nel mirino della criminalità organizzata. "L'Anm - ha spiegato il procuratore - non è mai intervenuta in mio soccorso quando la 'ndrangheta voleva ammazzarmi, quando si era mossa la massoneria deviata, quando pezzi della magistratura mi attaccavano, adesso però la posta in gioco è alta ed è arrivato il momento di voltare pagina". Approfondimento Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti

Gratteri: “Deflazione delle grosse indagini su mafia” Il procuratore di Napoli ha poi espresso la sua opinione sulla separazione delle carriere, tema sul quale altri colleghi non si sono espressi: “Posso rispondere per me: sono allenato, mi espongo sin da quando ero un giovane pm. Va detto che con questa riforma la vita dei magistrati cambierà poco: è normale che chi vuole vivere tranquillo non si indigni più di tanto”. E spiega: “Alla scuola di magistratura nella prima settimana ti spiegano come tenere la scrivania ordinata, rispettando le scadenze: una formazione da burocrate, non da investigatore. Le indagini importanti sono diminuite. E anche il numero degli arrestati, che peraltro ora, grazie a Nordio, bisogna avvertire cinque giorni prima. C’è una deflazione delle grosse indagini su mafia e pubblica amministrazione. Del resto, continuiamo a perdere punti nella classifica di Transparency sulla lotta alla corruzione…”. Leggi anche Referendum Giustizia, Marina Berlusconi: "Favorevole alla riforma"

Il pm come giudice In sintesi, il magistrato Gratteri è contrario alla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, alla conseguente istituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti e anche alla creazione di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari. "Il pm nella sua testa deve essere un giudice: quando acquisisce la prova deve applicare la giurisprudenza più favorevole all'indagato”, ha proseguito il procuratore spiegando le proprie posizioni sul tema. “Io ho sempre fatto questo e ho cercato di insegnarlo ai giovani magistrati. A Napoli alla fine di quest'anno abbiamo chiesto l'archiviazione su 60mila fascicoli. Il problema è che pm e giudici si conoscono? E come risolveremo invece i casi in cui un giudice va nella villa con piscina di un ricco avvocato?".