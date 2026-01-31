Uno degli angeli restaurati nella basilica del centro di Roma, quindi, avrebbe ora le fattezze di Meloni. Sulla questione è intervenuto monsignor Daniele Micheletti, Rettore del Pantheon e della basilica di San Lorenzo in Lucina. “Ho letto stamattina il giornale con la notizia e sono andato a vedere stamattina il restauro, in effetti una certa somiglianza c'è, ma bisognerebbe chiedere al restauratore perché l'ha fatto così, io non lo so", ha detto all’Ansa. "Io avevo chiesto di restaurare la cappella esattamente com'era. Ora non lo so le fattezze di un volto se sono proprio quelle, lì l'angelo c'era e c'era in quel modo", ha aggiunto.

Insorge il Pd

La notizia ha provocato la reazione del Pd. "Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma. Quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici", ha scritto in una nota la capogruppo del Pd in commissione cultura della Camera, Irene Manzi. "Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l'autenticità e il valore storico", ha aggiunto Manzi. E ha concluso: "Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni, riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino. La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi".

Fdi: “Pd ossessionato”

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d’Italia. “Siamo al delirio mistico, la sinistra pur di attaccare il governo chiede conto al ministro della Cultura Alessandro Giuli di controllare come mai il volto di un affresco in un restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina sia somigliante a quello della premier Meloni. Una richiesta sconcertante che lascia intuire a che livello d'ossessione sia arrivata l'opposizione in Italia che vede ormai Giorgia Meloni dappertutto”, ha detto Susanna Donatella Campione, senatrice di Fdi e componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama. “Voglio sperare – ha aggiunto – che la collega del Pd che ha sollecitato l'intervento di Giuli per verificare la regolarità degli interventi effettuati, non arrivi a chiedere di inserire, invocando la par condicio, nello stesso affresco anche i volti di Schlein, Bonelli, Fratoianni e Conte. Al di là delle ironie, la considerazione è un'altra. Possibile che, proprio nel giorno in cui anche l'agenzia di rating Standard and Poors premia il buon governo dell'Italia, a sinistra preferiscano contestare addirittura gli affreschi di una chiesa considerandoli filogovernativi? Evidentemente, a certa opposizione non resta che disquisire sul sesso degli angeli, anzi, sul volto".