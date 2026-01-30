Camera, opposizioni bloccano convegno estrema destra

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa della Camera per impedire la conferenza sulla remigrazione con esponenti di Casapound, Veneto Fronte Skinheads, Forza Nuova e Rete dei Patrioti. Durante lo scontro verbale con la Lega, i parlamentari di opposizione hanno mostrato la Costituzione e intonato Bella ciao