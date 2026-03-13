Sky TG25 Bonus Track con Gianfranco Fini

Gianfranco Fini si racconta in un’intervista tra politica, memoria e ironia. Dalla passione per i comizi agli anni con Berlusconi, fino ai grandi temi di oggi: Trump, l’Iran e il significato di destra e sinistra nel mondo contemporaneo. Un dialogo diretto con uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni, oggi più libero e sorprendentemente più leggero. Infatti ci ha promesso: vedrò Boris!
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