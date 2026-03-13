Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky TG25 Bonus Track con Gianfranco Fini

Politica

Gianfranco Fini si racconta in un’intervista tra politica, memoria e ironia. Dalla passione per i comizi agli anni con Berlusconi, fino ai grandi temi di oggi: Trump, l’Iran e il significato di destra e sinistra nel mondo contemporaneo. Un dialogo diretto con uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni, oggi più libero e sorprendentemente più leggero. Infatti ci ha promesso: vedrò Boris!

Prossimi Video

Serie A, Torino-Parma 4-1. Video, gol e highlights

Sport

Guerra Iran, esplosioni durante la marcia pro regime

Mondo

Governo: nessuna trattativa con Iran su stretto Hormuz

Politica

Referendum giustizia, continua lo scontro politico

Politica

Padiglione russo a Venezia, cresce scontro Mic-Biennale

Politica

I titoli di Sky TG24 del 13 marzo, edizione delle 20

Cronaca