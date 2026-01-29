Offerte Sky
Metsola a Roma, la presidente del Parlamento europeo incontra Papa Leone XIV e Meloni

Politica
©IPA/Fotogramma

Diversi gli impegni istituzionali della numero 1 dell'Eurocamera nella Capitale: in programma anche i colloqui con il Segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana

ascolta articolo

Visita a Roma per la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che nella giornata di oggi incontra - fra gli altri - Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il programma

Gli impegni istituzionali iniziano alla Santa Sede con l’udienza con il Papa, seguita da un incontro con il Segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin. Poi i colloqui con il presidente del Senato Ignazio La Russa e con il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, seguiti dall’incontro con Meloni. Metsola interviene infine all'evento L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà, in programma nel pomeriggio presso la sede del Parlamento europeo a Roma.

