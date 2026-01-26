Referendum Giustizia, perché voto può slittare dopo valutazione Tar

Se il Tribunale amministrativo accoglierà la richiesta di sospensiva, il voto sarà rinviato. L’esame del merito del ricorso richiederà invece diversi mesi. Nel frattempo restano aperti i nodi politici e giuridici sulla riforma ascolta articolo

Il calendario del referendum sulla riforma della Giustizia (QUANDO E COME SI VOTA) potrebbe subire uno scossone già nelle prossime ore. Il voto confermativo sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, fissato dal governo per il 22 e 23 marzo, è infatti al centro di un contenzioso che approda ora al Tar del Lazio e che rischia di rimettere in discussione le date annunciate. Martedì 27 gennaio la camera di consiglio del Tribunale amministrativo esaminerà infatti il ricorso presentato contro la delibera con cui il Consiglio dei ministri, lo scorso 12 gennaio, ha deciso di indire il referendum in due giornate. Secondo i promotori del ricorso, l’esecutivo avrebbe agito in anticipo, senza attendere la scadenza del termine per la raccolta firme a sostegno di un referendum di iniziativa popolare sulla riforma Nordio. Se il Tar dovesse accogliere la richiesta di sospensiva, l’effetto sarebbe immediato: il referendum sulla Giustizia verrebbe rinviato.

Decisione tra martedì sera e mercoledì Proprio su questo punto si innesta l’iniziativa del comitato per il No, guidato dall’avvocato Carlo Guglielmi. Dopo aver scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il comitato ha chiesto al Tar una sospensiva cautelare della delibera governativa. Nel frattempo, però, la mobilitazione ha già prodotto un risultato rilevante: la raccolta firme, avviata il 22 dicembre, ha superato con largo anticipo la soglia necessaria, raggiungendo oltre 545mila adesioni e consentendo così la presentazione di un quesito referendario alternativo. Il Tar del Lazio è ora chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione. La decisione potrebbe arrivare tra martedì sera e mercoledì, anche se appare più probabile una comunicazione nella giornata di mercoledì o, al più tardi, giovedì. L’esame del merito del ricorso, invece, richiederà più tempo e potrebbe richiedere alcuni mesi. Approfondimento Sondaggio Youtrend, su referendum giustizia avanti il 'Sì'