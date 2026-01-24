Valditara: "Metal detector per controllare gli ingressi a scuola"

La misura divide politica e comunità educante, mentre il ministro dell'istruzione rivendica la necessità di garantire ambienti sicuri. Intanto si lavora a una circolare con il Viminale per definire modalità e criteri di utilizzo

Il governo accelera dopo gli ultimi episodi di violenza nelle scuole. "Viene ucciso un ragazzo con un coltello. Oggi hanno ne hanno trovato un altro con un machete a scuola. Purtroppo sta diventando quasi una moda e molti giovani girano armati". Da questo presupposto parte la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a un evento della Lega in Abruzzo. La sua idea è introdurre metal detector mobili negli istituti scolastici che ne facciano richiesta.

"La prima cosa che mi viene in mente è offrire alle scuole la possibilità di controllare gli ingressi. Se un preside o una comunità scolastica è preoccupata, può rivolgersi al prefetto, che valuterà l'utilizzo dei dispositivi", spiega il ministro. E respinge le accuse di voler militarizzare gli istituti: "Qualcuno parla di repressione, e c’è anche chi gli dà retta. Ma questa è sicurezza".