Valditara: "Metal detector per controllare gli ingressi a scuola"

La misura divide politica e comunità educante, mentre il ministro dell'istruzione rivendica la necessità di garantire ambienti sicuri. Intanto si lavora a una circolare con il Viminale per definire modalità e criteri di utilizzo
Il governo accelera dopo gli ultimi episodi di violenza nelle scuole. "Viene ucciso un ragazzo con un coltello. Oggi hanno ne hanno trovato un altro con un machete a scuola. Purtroppo sta diventando quasi una moda e molti giovani girano armati". Da questo presupposto parte la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a un evento della Lega in Abruzzo. La sua idea è introdurre metal detector mobili negli istituti scolastici che ne facciano richiesta.
"La prima cosa che mi viene in mente è offrire alle scuole la possibilità di controllare gli ingressi. Se un preside o una comunità scolastica è preoccupata, può rivolgersi al prefetto, che valuterà l'utilizzo dei dispositivi", spiega il ministro. E respinge le accuse di voler militarizzare gli istituti: "Qualcuno parla di repressione, e c’è anche chi gli dà retta. Ma questa è sicurezza".
Le polemiche e la linea del governo
La proposta divide. Valditara insiste sul fatto che non si tratti di un approccio punitivo, ma di una misura necessaria per "difendere e garantire la sicurezza di chi lavora nella scuola e dei nostri ragazzi". Nonostante ciò, le critiche dell'opposizione non si placano. Il ministro, però, tira dritto: sta lavorando a una circolare con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, definita "una risposta alle richieste che arrivano dalle scuole".
E avverte: "Su questo tema sarebbe grave dividersi". Secondo Valditara, inoltre, la misura sarebbe apprezzata anche dagli studenti: "Il 60% dei giovani è favorevole ai controlli ed è logico, serve a tutelare la loro sicurezza".
Come funzionerebbe il piano
Nel concreto, il governo punta a mettere a disposizione metal detector mobili, simili a quelli utilizzati nei concerti o negli eventi pubblici, da impiegare negli istituti considerati "a maggior rischio". Non sarebbero installazioni fisse: verrebbero richiesti dai dirigenti scolastici alle forze dell'ordine in caso di segnalazioni sulla presenza di coltelli o altre armi da taglio.