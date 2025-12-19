Mattarella: "Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato in collegamento con le missioni militari all'Estero per le festività natalizie dal Comando operativo vertice interforze (Covi), in particolare con la Forward land forces (Flp) a Novo Selo ascolta articolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Comando operativo di vertice interforze per il tradizionale scambio di auguri con i contingenti italiani impegnati nelle missioni internazionali, ha voluto dedicare un "ringraziamento a tutti i militari per il sacrificio di passare il Natale lontani da casa svolgendo un compito importante per il nostro Paese". Il capo dello Stato, nel corso del suo discorso, ha voluto sottolineare come la presenza dei militari italiani nella missione Unifil nel Sud del Libano sia "sempre motivo di prestigio ed orgoglio per il nostro paese: è una delle operazioni più eblematiche per l'Italia". Rivolgendosi ai comandanti della missione Mattarella ha fatto i suoi "complimenti per aver gestito con saggezza e misura momenti delicati". Nel 2027 inizierà il ripiegamento della missione e questo, ha sottolineato il capo dello Stato, "comporterà un impegno particolarmente intenso"

"Droni, ingressi abusivi e allarmanti" Il presidente della Repubblica ha sottolineato "gli ingressi abusivi e allarmanti" che droni stranieri stanno compiendo nei cieli europei. "Stanno seminando una certa preoccupazione". Poco prima il Capo dello Stato, dialogando con i contingenti presenti in Bulgaria ed Estonia, aveva sottolineato l'importanza dell'interoperabilità delle forze Nato presenti in Europa orientale. In Bulgaria, ha messo in evidenza Mattarella, "si sono svolte di recente alcune esercitazioni multinazionali. È stata certamente l'occasione per valutare a che punto siamo nell'accrescimento della interoperabilità, della capacità di operare insieme tra contingenti di diversi Paesi dell'Alleanza". "È un aspetto di grande importanza, quello dell'interoperabilità, quindi l'esperienza che procede positivamente" nel paese balcanico "è davvero rassicurante". Al contingente in Estonia Mattarella si è rivolto con queste parole: "per me è un vero piacere ritornare virtualmente ad Amari dove sono stato poco più di due mesi fa, rinnovare i complimenti per quanto viene fatto e nuovamente sottolineare l'importanza della missione, di questa collaborazione così impegnativa ma anche così efficace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica con i Paesi di quel fronte".